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    Как США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады. МОК, Олимпиада, США, допинг, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

    Как США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

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    Как США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

    Как США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

    Как США отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

      В Штатах решение МОК встретили едва ли не с радостью. Новости о российской сборной хорошо дополняют ту картину мира, которую американцам рисуют политики и журналисты. Мол, Москва опять всех обманула. К тому же это еще один повод поговорить о российском вмешательстве в президентские выборы.

      Россия доминирует на первых полосах газет уже несколько месяцев, бросая тень на администрацию Трампа. Но вмешательство в наши выборы не первый случай, когда Россия пытается показать свою силу при помощи обмана — телеканал ABC в сюжете о допинговом скандале попросту связал политику и спорт. Мол, эти русские давно всем хотят праздник испортить. Интернет идет еще дальше. Особо горячие головы уже призывают взять пример с Международного олимпийского комитета и запретить русскому оперативнику Трампу находиться в Белом доме.

      Сенатор Джон Маккейн решение о запрете российской сборной выступать в Пхеньяне приветствовал, но предложил не останавливаться на достигнутом, а еще и отобрать у России право проведения Чемпионата мира по футболу

      Джон Маккейн, сенатор: «Решение МОК запретить России участвовать в зимней Олимпиаде — это правильный шаг в наказание правительства Путина за разработку допинговых схемы. ФИФА должна добавить это к списку причин, по которым чемпионат мира по футболу не должен проводиться в России».

      И хотя уже даже ФИФА заявила, что решение МОК никак на чемпионате мира не скажется, очевидно, что попытки отобрать его у России еще будут предприняты. Джим Уолден, адвокат сбежавшего в США бывшего главы антидопингового комитета России Григория Родченкова, в телефонном разговоре с журналистами дал понять, что работа в этом направлении продолжается.

      Джим Уолден, адвокат Родченкова: «В связи с продолжающимся расследованием, я не могу давать комментарии о чемпионате мира по футболу или российской футбольной команде. Но я могу заявить, что у нас есть крайне важная информация по этой теме. И мы, как и прежде, убеждены, что антидопинговые организации должны иметь право первого доступа к этой информации, прежде чем мы передадим ее прессе».

      Глава Олимпийского комитета США Скотт Блэкман, один из самых активных сторонников запрета на выступление российской команды на играх в Пхеньяне, на этот раз решение МОК прокомментировал сдержанно, отметив, что «идеальных вариантов у комитета не было, но после решения, принятого в Лозанне, есть надежда, что подобное (то есть допинг) не повторится».

      В Сети ему уже ответили. Напомнив скандалы с принятием запрещенных препаратов американскими атлетами, на которые, впрочем, Международный олимпийский комитет не обратил никакого внимания.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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