Информатор WADA Родченков через своего адвоката прокомментировал решение МОК

В распоряжении НТВ отказалось интервью Джима Уолдена, адвоката беглого
экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Через своего юриста Родченков заявил, что настаивает на официальных извинениях со стороны России. При этом Родченков угрожает сломать судьбы «тысяч спортсменов».
Григорий Родченков, беглый химик из бывшей российской антидопинговой лаборатории, через своего адвоката Джима Уолдена заявил, что доволен решением об отстранении России от Игр в Пхёнчхане. Но, видимо, этого ему показалось мало: Родченков настаивает на официальных извинениях со стороны России, «иначе ей грозят новые обвинения». Вот как это прозвучало из уст адвоката Родченкова.
Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова: «Есть секретная папка, в которой содержится информация о тысячах и тысячах образцах. Это не только пробы с Олимпиад, там есть и пробы с соревнований других уровней. И теперь у России два пути. Первый: признать случившееся и доказывать, что Россия готова исправлять ошибки. Второй: вынудить WADA пойти по этому следу и найти каждого спортсмена, чьи пробы дадут положительный результат».
Родченков через своего адвоката утверждает, что речь идет «о тысячах спортсменов».
Джим Уолден: «И сейчас некорректно говорить о тысяче спортсменов, но о тысячах. И это не только олимпийский уровень, не только высший уровень, но и многие спортсмены ниже их классом, которые сейчас, возможно, уже вошли в состав элиты».
Напомним, в конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова уже после его отъезда в США. По данным СК РФ, у Родченкова была возможность бесконтрольно изменять базы данных вплоть до июня 2016 года.
Во вторник вечером было обнародовано решение Международного олимпийского комитета о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Также под различные санкции МОК попали и другие спортивные чиновники. Олимпийский комитет России также должен будет возместить 15 млн долларов, потраченные МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова: «Есть секретная папка, в которой содержится информация о тысячах и тысячах образцах. Это не только пробы с Олимпиад, там есть и пробы с соревнований других уровней. И теперь у России два пути. Первый: признать случившееся и доказывать, что Россия готова исправлять ошибки. Второй: вынудить WADA пойти по этому следу и найти каждого спортсмена, чьи пробы дадут положительный результат».
Родченков через своего адвоката утверждает, что речь идет «о тысячах спортсменов».
Джим Уолден: «И сейчас некорректно говорить о тысяче спортсменов, но о тысячах. И это не только олимпийский уровень, не только высший уровень, но и многие спортсмены ниже их классом, которые сейчас, возможно, уже вошли в состав элиты».
Напомним, в конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова уже после его отъезда в США. По данным СК РФ, у Родченкова была возможность бесконтрольно изменять базы данных вплоть до июня 2016 года.
Во вторник вечером было обнародовано решение Международного олимпийского комитета о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Также под различные санкции МОК попали и другие спортивные чиновники. Олимпийский комитет России также должен будет возместить 15 млн долларов, потраченные МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
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