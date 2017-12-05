Чужое лицо
ТВ-Эфир
Чужое лицо
    •  
    Олимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему. допинг, история, Олимпиада, санкции, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОлимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему

    Олимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему

    комментировать

    Олимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему

    Олимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему

      В истории олимпийского движения было несколько громких случаев недопуска национальных сборных на Игры.

      Все началось в 1920 году, когда МОК запретил приезжать в Антверпен команде Германии и их союзникам по Первой мировой войне — Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. После Второй мировой войны в 1948 году в Лондон снова не допустили Германию, на этот раз вместе с Японией.

      Самое длительное отстранение от Олимпиад было у сборной ЮАР за режим апартеида — в течение 26 лет с 1964 года для страны действовал запрет на участие в Играх.

      В Барселоне в 1992 году Югославия выступала без своего флага и гимна, так как против государства были введены санкции ООН.

      смотретьСудьба олимпийцев: в чем обвиняют Россию
      Судьба олимпийцев: в чем обвиняют Россию
      Периодически МОК лишает права выступать под своим флагом страны, чиновники из которых вмешиваются в деятельность национальных олимпийских комитетов. Последней такой сборной была команда Индии на Зимних олимпийских играх в Сочи. Однако ей уже во время Игр вернули право поднять свой флаг в олимпийской деревне.

      смотретьЗаседание МОК в Лозанне: Томас Бах пообещал «пролить свет на все вопросы»
      Заседание МОК в Лозанне: Томас Бах пообещал «пролить свет на все вопросы»
      Теперь спортсмены и болельщики ждут решения, попадет ли в список олимпийских санкционных прецедентов сборная России.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru