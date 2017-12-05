Олимпийские санкции: какие страны не допускали к участию в Играх и почему

В истории олимпийского движения было несколько громких случаев недопуска национальных сборных на Игры.
Все началось в 1920 году, когда МОК запретил приезжать в Антверпен команде Германии и их союзникам по Первой мировой войне — Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. После Второй мировой войны в 1948 году в Лондон снова не допустили Германию, на этот раз вместе с Японией.
Самое длительное отстранение от Олимпиад было у сборной ЮАР за режим апартеида — в течение 26 лет с 1964 года для страны действовал запрет на участие в Играх.
В Барселоне в 1992 году Югославия выступала без своего флага и гимна, так как против государства были введены санкции ООН.
Периодически МОК лишает права выступать под своим флагом страны, чиновники из которых вмешиваются в деятельность национальных олимпийских комитетов. Последней такой сборной была команда Индии на Зимних олимпийских играх в Сочи. Однако ей уже во время Игр вернули право поднять свой флаг в олимпийской деревне.
Теперь спортсмены и болельщики ждут решения, попадет ли в список олимпийских санкционных прецедентов сборная России.
Самое длительное отстранение от Олимпиад было у сборной ЮАР за режим апартеида — в течение 26 лет с 1964 года для страны действовал запрет на участие в Играх.
В Барселоне в 1992 году Югославия выступала без своего флага и гимна, так как против государства были введены санкции ООН.
Периодически МОК лишает права выступать под своим флагом страны, чиновники из которых вмешиваются в деятельность национальных олимпийских комитетов. Последней такой сборной была команда Индии на Зимних олимпийских играх в Сочи. Однако ей уже во время Игр вернули право поднять свой флаг в олимпийской деревне.
Теперь спортсмены и болельщики ждут решения, попадет ли в список олимпийских санкционных прецедентов сборная России.
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