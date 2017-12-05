Заседание МОК в Лозанне: Томас Бах пообещал «пролить свет на все вопросы»

Заседание исполкома МОК в Лозанне в самом разгаре. Решается, поедет ли наша сборная на зимнюю Олимпиаду и на каких условиях.
Заседание проходит за закрытыми дверями и в очень небольшой комнате, в которой немного освещения, что дало повод президенту МОК Томасу Баху на реплику, которая в сегодняшнем контексте выглядит неоднозначно.
Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета: «Я думаю, нам все равно удастся пролить свет на все вопросы, даже несмотря на то, что в этой комнате как-то темно».
На заседании исполкома МОК должны выступить президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Формально никто из них не входит в исполком, но они получили право высказаться и ответить на вопросы. После своих выступлений они все должны будут покинуть зал заседания: принимать решение о допуске наших спортсменов на Олимпиаду будут без них.
В Кремле ранее заявили, что Россия будет защищать интересы российских спортсменов, в том числе посредством контактов с МОК. Однако комментировать события в Лозанне до вынесения решения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным.
Скорее всего, МОК не отстранит всю нашу сборную от участия в Олимпийских играх. На это просто нет юридического обоснования. Интернет-портал Inside The Games говорит исключительно о нейтральном статусе для России — то есть без национальной формы, гимна и флага. В таком случае решения о допуске будут выносить отдельно взятые федерации, как уже было на играх в Рио. Однако на этот раз российских спортсменов могут обязать подавать индивидуальные заявки на участие. Что делать с целыми командными сборными, например по хоккею — представить сложно. В любом случае, сегодня в 21.30 по московскому времени президент МОК Томас Бах объявит решение комитета.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета: «Я думаю, нам все равно удастся пролить свет на все вопросы, даже несмотря на то, что в этой комнате как-то темно».
На заседании исполкома МОК должны выступить президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Формально никто из них не входит в исполком, но они получили право высказаться и ответить на вопросы. После своих выступлений они все должны будут покинуть зал заседания: принимать решение о допуске наших спортсменов на Олимпиаду будут без них.
В Кремле ранее заявили, что Россия будет защищать интересы российских спортсменов, в том числе посредством контактов с МОК. Однако комментировать события в Лозанне до вынесения решения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным.
Скорее всего, МОК не отстранит всю нашу сборную от участия в Олимпийских играх. На это просто нет юридического обоснования. Интернет-портал Inside The Games говорит исключительно о нейтральном статусе для России — то есть без национальной формы, гимна и флага. В таком случае решения о допуске будут выносить отдельно взятые федерации, как уже было на играх в Рио. Однако на этот раз российских спортсменов могут обязать подавать индивидуальные заявки на участие. Что делать с целыми командными сборными, например по хоккею — представить сложно. В любом случае, сегодня в 21.30 по московскому времени президент МОК Томас Бах объявит решение комитета.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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