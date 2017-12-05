Кремль не будет комментировать события вокруг российских олимпийцев до решения МОК

Государство будет защищать интересы российских спортсменов, в том числе посредством контактов с Международным олимпийским комитетом. Так о событиях в Лозанне высказался
пресс-секретарь российского президента.
По словам Дмитрия Пескова, комментировать возможные форматы участия нашей сборной на играх в Пхёнчхане не имеет смысла, пока не получены официальные документы о решении МОК.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а, главное, до того, как мы получим какую-то письменную официальную информацию на этот счет».
О том, что вся история вокруг допуска нашей сборной до Олимпиады, связана с политикой и не имеет отношения к борьбе с допингом, сегодня в Москве говорили звезды российского спорта, призеры Олимпиад, известные спортивные юристы.
Светлана Журова назвала происходящее судилищем. Тем не менее она надеется, что сердца функционеров МОК может тронуть выступление российской фигуристки Евгении Медведевой. Возможное отстранение нашей сборной спортсмены назвали несправедливым и ничем не обоснованным.
Как сообщает обозреватель НТВ Вадим Глускер из Лозанны, исполком МОК заседает за закрытыми дверями уже два часа. И сегодня стали известны критерии по возможному допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее.
Интернет-портал Inside the games говорит исключительно о нейтральном статусе для России — то есть без гимна и флага. К тому же решения будут выносить отдельно взятые федерации. Судя по всему, дело идет к тому, что российские спортсмены должны будут подать индивидуальные заявки с доказательствами своей непричастности к процессу, из-за которого национальная федерация «не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки „чистых“ атлетов». Другим условием станет отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре.
По данным издания, в базе содержатся имена нескольких тысяч россиян, которые якобы принимали участие в допинговой программе с 2012 по 2015 год. Подобная система применялась Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для допуска россиян на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. Подробнее — в репортаже НТВ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а, главное, до того, как мы получим какую-то письменную официальную информацию на этот счет».
О том, что вся история вокруг допуска нашей сборной до Олимпиады, связана с политикой и не имеет отношения к борьбе с допингом, сегодня в Москве говорили звезды российского спорта, призеры Олимпиад, известные спортивные юристы.
Светлана Журова назвала происходящее судилищем. Тем не менее она надеется, что сердца функционеров МОК может тронуть выступление российской фигуристки Евгении Медведевой. Возможное отстранение нашей сборной спортсмены назвали несправедливым и ничем не обоснованным.
Как сообщает обозреватель НТВ Вадим Глускер из Лозанны, исполком МОК заседает за закрытыми дверями уже два часа. И сегодня стали известны критерии по возможному допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее.
Интернет-портал Inside the games говорит исключительно о нейтральном статусе для России — то есть без гимна и флага. К тому же решения будут выносить отдельно взятые федерации. Судя по всему, дело идет к тому, что российские спортсмены должны будут подать индивидуальные заявки с доказательствами своей непричастности к процессу, из-за которого национальная федерация «не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки „чистых“ атлетов». Другим условием станет отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре.
По данным издания, в базе содержатся имена нескольких тысяч россиян, которые якобы принимали участие в допинговой программе с 2012 по 2015 год. Подобная система применялась Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для допуска россиян на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии