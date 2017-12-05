Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала
отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России.
Право на получение маткапитала имеют женщины, являющиеся гражданами РФ, родившие или усыновившие второго и третьего ребенка (и всех последующих детей), начиная с 1 января 2007 года. По российским законам, если мать умерла, маткапитал может получить отец или усыновитель — независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства. Либо маткапитал выплачивается ребенку (детям), если отец умер или объявлен умершим.
Однако до сих пор в законодательстве не было прописано получение маткапитала проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если мать умерла до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ.
Сегодня президент РФ внес ссответствующие поправки. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Путин поручил правительству организовать субсидирование ипотеки для семей с двумя детьми.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Кроме специальной ипотеки устанавливается повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продлевается программа маткапитала (причем в некоторых случаях его можно будет разбить помесячно). Также будут приняты меры по ликвидации очередей в ясли. Особое внимание собираются уделить и детской медицине.
Однако до сих пор в законодательстве не было прописано получение маткапитала проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если мать умерла до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ.
Сегодня президент РФ внес ссответствующие поправки. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Путин поручил правительству организовать субсидирование ипотеки для семей с двумя детьми.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Кроме специальной ипотеки устанавливается повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продлевается программа маткапитала (причем в некоторых случаях его можно будет разбить помесячно). Также будут приняты меры по ликвидации очередей в ясли. Особое внимание собираются уделить и детской медицине.
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