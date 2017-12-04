Ипотеку для семей с двумя детьми под 6% будут давать при покупке новостроек

Владимир Путин поручил правительству организовать субсидирование ипотеки для семей с двумя детьми.
Российский президент поручил правительству до 31 декабря принять все необходимые меры для субсидирования ипотеки для семей с двумя или тремя детьми. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет о займах на приобретение жилья под 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В документе определяется, что субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке. Сроки такого субсидирования для семей, где родился второй ребенок, составляют три года; для семей, где родится третий ребенок, — пять лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Кроме специальной ипотеки устанавливается повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продлевается программа маткапитала (причем в некоторых случаях его можно будет разбить помесячно). Также будут приняты меры по ликвидации очередей в ясли. Особое внимание собираются уделить и детской медицине.
Речь идет о займах на приобретение жилья под 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В документе определяется, что субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке. Сроки такого субсидирования для семей, где родился второй ребенок, составляют три года; для семей, где родится третий ребенок, — пять лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Кроме специальной ипотеки устанавливается повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продлевается программа маткапитала (причем в некоторых случаях его можно будет разбить помесячно). Также будут приняты меры по ликвидации очередей в ясли. Особое внимание собираются уделить и детской медицине.
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