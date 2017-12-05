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    В столице Йемена идут ожесточенные уличные бои. войны и вооруженные конфликты, Йемен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ столице Йемена идут ожесточенные уличные бои

    В столице Йемена идут ожесточенные уличные бои

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    В столице Йемена идут ожесточенные уличные бои

    В столице Йемена идут ожесточенные уличные бои

    В столице Йемена идут ожесточенные уличные бои

      В столице Йемена Сане идут ожесточенные бои с участием авиации и бронетехники. Город пытаются взять под контроль хуситы.

      Повстанцы захватили здание телецентра. По данным СМИ со ссылкой на источники, мятежники удерживают в заложниках больше 40 журналистов. Среди них внештатный корреспондент международного агентства «Спутник», который уже вторые сутки не выходит на связь. В пресс-службе агентства заявили, что делают все возможное для выяснения судьбы своего коллеги.

      Ситуацией в республике крайне обеспокоены в ООН. В организации заявили, что не могут обеспечить безопасность своего персонала.

      Стефан Дюжаррик, представитель Организации Объединенных Наций: «Только по предварительным данным около ста человек погибли, а еще сотни были ранены. Чрезвычайно важно, чтобы мирные жители оставались в безопасности, чтобы пострадавшие могли получить медицинскую помощь. Наши сотрудники получают призывы о помощи, но пока оказать ее невозможно. К нам приходят сообщения о том, что даже машины скорой помощи попадают под обстрелы».

      Ситауция в Йемене резко обострилась после убийства хуситами экс-президента страны Али Абдаллы Салеха.

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