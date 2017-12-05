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    Эксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха. Йемен, беспорядки, взрывы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха

    Эксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха

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    Эксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха

    Эксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха

    Эксперты сравнивают убийства Каддафи и Салеха

      Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит во время столкновений в столице страны. Что происходит на Ближнем Востоке после череды революций и переворотов? И почему смертельный рок до сих пор преследует бывших местных диктаторов?

      Бывшего президента страны Али Абдаллу Салеха убили мятежники-хуситы. Вместе с ним погибли еще несколько чиновников, а сын бывшего руководителя был ранен и попал в плен. Что это — начало новой войны? И чем грозит кровопролитное противостояние еще вчерашних союзников всему Ближнему Востоку? Мнения и факты изучил корреспондент НТВ Алексей Петрушко.

      В стране, где автомат Калашникова есть у всех, и не один, получить пулю можно даже на базаре. А можно быть президентом этой страны на протяжении 32 лет, каким-то чудом уцелеть во время революции, и даже сплотить вокруг себя бывших противников, но все равно умереть от пули.

      Абдул Малик Аль-Хусит, лидер повстанцев-хуситов: «Это великий и исключительный день — день падения предательского заговора. Я передаю поздравления всем сынам нашей дорогой нации».

      Кадры расправы над бывшим президентом Йемена Али Абдаллой Салехом в понедельник облетели весь мир. Сначала повстанцы взорвали его дом, а потом напали на кортеж политика. Он пытался выбираться из машины, чтобы спастись от перестрелки, но снайпер убил его. Мятежники ликуют.

      И все сразу вспомнили Ливию. Шесть лет назад повстанцы так же плясали над изуродованным телом полковника Кадаффи. «Арабская весна», задуманная в Белом доме, поломала жизнь едва ли не всем ближневосточным диктаторам: египетский Мубарак шесть лет провел в тюрьме, тунисский Бен Али до сих пор в изгнании в Садовской Аравии. Йеменский Салех на их фоне был едва ли не везунчиком: после добровольно-принудительной отставки встал на сторону местных хуситов, и чуть было не вернул себе трон.

      Елен Супонина, советник директора Российского института стратегических исследователей: «Это был очень харизматичный лидер, который держал за ниточки всю йеменскую политику. Я опасаюсь, что гибель Салеха означает, что вся эта подковерная борьба не просто продолжиться, но и продолжит выплескиваться наружу и принимать все более острые формы».

      «Подковерная игра» — это противоборство двух непримиримых врагов: Ирана и Саудовской Аравии. И где бы не соприкасались их интересы, в Ираке, Сирии или в Йемене, везде война. Это не просто война шиитов и суннитов. Когда шиит Салех был у власти, он был вполне лоялен Эр-Рияду, где правят сунниты. А когда после свержения переметнулся к Тегерану, то есть, к своим, они же в итоге его и убили за предательство.

      Как и предсказывали эксперты, за шесть лет после «арабской весны» спокойных лета, осени и зимы на Ближнем Востоке так и не наступило.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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