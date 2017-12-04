СМИ: экс-президент Йемена Салех был застрелен снайпером

Тело убитого
экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха доставлено в госпиталь столицы республики Саны.
Экс-президент Йемена был застрелен снайпером, а не был убит в результате взрыва, как сообщалось ранее, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в партии «Всеобщий народный конгресс».
Салех был убит в своей родной деревне Санхан в провинции Сана. По некоторым данным, повстанцы отслеживали передвижения экс-президента несколько дней и собирались задержать его, сообщает РИА Новости.
Яхъя аль-Махди, представитель лояльной повстанцам части армии: «Службы безопасности отслеживали передвижения Салеха с субботы, как его перевозили с места на место, и узнали о плане его сторонников вывезти его… Когда Салех и его сопровождающие приехали в Санхан, силы безопасности попытались задержать его, но началась перестрелка, в результате которой был убит Салех и его сопровождающие, а нескольких из них задержали».
Sky News Arabia уточняет, что пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как с места событий уносят раненного в голову человека. Также СМИ стало известно, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили одного из партийных лидеров «Всеобщего народного конгресса».
Гибель экс-главы государства стала следствием раскола между недавними союзниками. Еще несколько дней назад повстанцы-хуситы и лояльные Салеху военные сражались на одной стороне: они противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и пользовались поддержкой Ирана. Но на прошлой неделе Салех обвинил повстанцев в том, что они заморили страну голодом ради своих корыстных целей, объявил о разрыве союза с ними и о готовности вступить в переговоры с саудитами. В результате в Сане вспыхнули ожесточённые бои. Стычки между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха и хуситами с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерии, в результате которых уже погибли порядка 250 человек с обеих сторон, продолжались в йеменской столице с 29 ноября. В понедельник хуситы заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей после вооруженного выступления, предпринятого против них экс-президентом республики Али Абдаллой Салехом.
Салех был убит в своей родной деревне Санхан в провинции Сана. По некоторым данным, повстанцы отслеживали передвижения экс-президента несколько дней и собирались задержать его, сообщает РИА Новости.
Яхъя аль-Махди, представитель лояльной повстанцам части армии: «Службы безопасности отслеживали передвижения Салеха с субботы, как его перевозили с места на место, и узнали о плане его сторонников вывезти его… Когда Салех и его сопровождающие приехали в Санхан, силы безопасности попытались задержать его, но началась перестрелка, в результате которой был убит Салех и его сопровождающие, а нескольких из них задержали».
Sky News Arabia уточняет, что пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как с места событий уносят раненного в голову человека. Также СМИ стало известно, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили одного из партийных лидеров «Всеобщего народного конгресса».
Гибель экс-главы государства стала следствием раскола между недавними союзниками. Еще несколько дней назад повстанцы-хуситы и лояльные Салеху военные сражались на одной стороне: они противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и пользовались поддержкой Ирана. Но на прошлой неделе Салех обвинил повстанцев в том, что они заморили страну голодом ради своих корыстных целей, объявил о разрыве союза с ними и о готовности вступить в переговоры с саудитами. В результате в Сане вспыхнули ожесточённые бои. Стычки между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха и хуситами с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерии, в результате которых уже погибли порядка 250 человек с обеих сторон, продолжались в йеменской столице с 29 ноября. В понедельник хуситы заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей после вооруженного выступления, предпринятого против них экс-президентом республики Али Абдаллой Салехом.
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