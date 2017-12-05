Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа Трампа

Верховный суд США отменил вердикты, приостанавливающие запрет на выдачу виз гражданам из нескольких мусульманских государств, а также из КНДР и Венесуэлы.
Как говорится заявлении пресс-службы Верховного суда США, семь из девяти судей проголосовали за удовлетворение просьбы Белого дома об отмене запрета иммиграционного указа президента США, наложенного двумя нижестоящими судами.
Таким образом, Верховный суд признал законным введение запрета на поездки в США жителей Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали, а также КНДР и Венесуэлы.
Напомним, после вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан 7: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из этого списка. Инициатива была заблокирована сразу несколькими федеральными судами США.
В сентябре Трамп подписал новый указ, изменяющий список стран, граждане которых подпадающих под ограничения на въезд в США. В список были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, при этом сообщалось, что проверки для граждан 11 стран будут усилены. Трамп заявил, что ограничения вызваны заботой о безопасности граждан США, которая «является первостепенной задачей» для его администрации. Правозащитники же утверждают, что эти ограничения незаконны и нарушают гражданские права и свободы.
Таким образом, Верховный суд признал законным введение запрета на поездки в США жителей Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали, а также КНДР и Венесуэлы.
Напомним, после вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан 7: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из этого списка. Инициатива была заблокирована сразу несколькими федеральными судами США.
В сентябре Трамп подписал новый указ, изменяющий список стран, граждане которых подпадающих под ограничения на въезд в США. В список были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, при этом сообщалось, что проверки для граждан 11 стран будут усилены. Трамп заявил, что ограничения вызваны заботой о безопасности граждан США, которая «является первостепенной задачей» для его администрации. Правозащитники же утверждают, что эти ограничения незаконны и нарушают гражданские права и свободы.
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