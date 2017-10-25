СМИ: США будут вновь принимать беженцев, усилив проверку для граждан 11 стран

Власти США с этого дня вводят новые усиленные правила проверки потенциальных беженцев из 11 стран.
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Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Белого дома, США вновь будут принимать беженцев, но усилят меры отбора для граждан 11 стран. В администрации президента США заявили журналистам, что Дональд Трамп подпишет распоряжение об этом в ближайшие часы.
Заявление представителя Белого дома: «Возобновляется прием беженцев, но с расширенными возможностями отбора. Мы объявляем сегодня об основании центров по усиленному отбору беженцев, которые приезжают на территорию США. Мы пришли к выводу, что для беженцев из 11 стран потребуются расширенные меры проверки».
По сведениям информагентства Reuters, которое ссылается на памятную записку Госдепартамента США, от беженцев будут требовать сообщить свои адреса проживания, номера телефонов, адреса электронной почты за последние 10 лет, а не за 5 лет, как это было принято до сих пор. Им также надо будет указывать номера телефонов и адреса электронной почты всех своих близких родственников, а не только тех, кто имеет связи с США, как полагается сейчас.
Напомним, ранее президент США своим указом приостанавливал программу приема беженцев на основании необходимости более тщательной проверки тех, кому будет разрешен въезд в страну. В число лиц, добивающихся статуса беженцев, представляющих по мнению Вашингтона особую угрозу для безопасности Соединенных Штатов, входят взрослые мужчины из 11 стран: граждане Египта, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Мали, КНДР, Сирии, Сомали, Судана и Южного Судана. Трамп заявил, что ограничения вызваны заботой о безопасности граждан США, которая «является первостепенной задачей» для его администрации. Правозащитники подают судебные иски, утверждая, что эти ограничения незаконны и нарушают гражданские права.
Заявление представителя Белого дома: «Возобновляется прием беженцев, но с расширенными возможностями отбора. Мы объявляем сегодня об основании центров по усиленному отбору беженцев, которые приезжают на территорию США. Мы пришли к выводу, что для беженцев из 11 стран потребуются расширенные меры проверки».
По сведениям информагентства Reuters, которое ссылается на памятную записку Госдепартамента США, от беженцев будут требовать сообщить свои адреса проживания, номера телефонов, адреса электронной почты за последние 10 лет, а не за 5 лет, как это было принято до сих пор. Им также надо будет указывать номера телефонов и адреса электронной почты всех своих близких родственников, а не только тех, кто имеет связи с США, как полагается сейчас.
Напомним, ранее президент США своим указом приостанавливал программу приема беженцев на основании необходимости более тщательной проверки тех, кому будет разрешен въезд в страну. В число лиц, добивающихся статуса беженцев, представляющих по мнению Вашингтона особую угрозу для безопасности Соединенных Штатов, входят взрослые мужчины из 11 стран: граждане Египта, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Мали, КНДР, Сирии, Сомали, Судана и Южного Судана. Трамп заявил, что ограничения вызваны заботой о безопасности граждан США, которая «является первостепенной задачей» для его администрации. Правозащитники подают судебные иски, утверждая, что эти ограничения незаконны и нарушают гражданские права.
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