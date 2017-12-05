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    СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne. Порошенко, СМИ, Украина, импичмент. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

    СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

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    СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

    СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

    СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

      Украинские СМИ сообщили, что блокада украинского телеканала NewsOne снята.

      Украинские СМИ со ссылкой на слова активиста Майдана Алексея Середюка заявили о снятии блокады с телеканала NewsOne. Середюк заявил, что протестующие забрали мешки с песком и колючую проволоку потому, что достигли, как он выразился, «первого этапа победы», так как президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков пообещали разобраться в ситуации.

      Напомним, в воскресенье вечером более 150 человек в балаклавах заблокировали подъезды к зданию телеканала. Радикалы требуют извинений за то, что в его эфире события 2014 года были названы государственным переворотом.

      Ранее сообщалось, что петиция за импичмент президента Украины Петра Порошенко, созданная украинскими журналистами и блогерами, набрала более 100 тысяч подписей.

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