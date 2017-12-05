СМИ: радикалы сняли блокаду с украинского телеканала NewsOne

Украинские СМИ сообщили, что блокада украинского телеканала NewsOne снята.
Украинские СМИ со ссылкой на слова активиста Майдана Алексея Середюка заявили о снятии блокады с телеканала NewsOne. Середюк заявил, что протестующие забрали мешки с песком и колючую проволоку потому, что достигли, как он выразился, «первого этапа победы», так как президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков пообещали разобраться в ситуации.
Напомним, в воскресенье вечером более 150 человек в балаклавах заблокировали подъезды к зданию телеканала. Радикалы требуют извинений за то, что в его эфире события 2014 года были названы государственным переворотом.
Ранее сообщалось, что петиция за импичмент президента Украины Петра Порошенко, созданная украинскими журналистами и блогерами, набрала более 100 тысяч подписей.
Напомним, в воскресенье вечером более 150 человек в балаклавах заблокировали подъезды к зданию телеканала. Радикалы требуют извинений за то, что в его эфире события 2014 года были названы государственным переворотом.
Ранее сообщалось, что петиция за импичмент президента Украины Петра Порошенко, созданная украинскими журналистами и блогерами, набрала более 100 тысяч подписей.
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