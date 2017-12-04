Петиция за импичмент Порошенко набрала 102 тысячи подписей

Спустя месяц после создания петиция за импичмент президента Украины набрала более 100 тысяч подписей.
Петиция за импичмент президента Украины Петра Порошенко набрала 102 тысячи подписей через месяц после ее создания, свидетельствуют данные портала Change.org.
Сообщается, что петицию создали украинские журналисты и блогеры и адресовали ее ОБСЕ, ООН, Human Rights Watch, Верховной раде и лично спецпредставителю Госдепа США по Украине Курта Волкера.
Авторы петиции «Блогеры Украины против притеснения свободы слова» утверждают, что с 2014 года «на Украине установилась всеобщая диктатура президента Петра Порошенко, а конституционные права граждан грубо нарушаются». Авторы отмечают, что за время президентства Порошенко официально стало известно о гибели 12 журналистов, их убийцы до сих пор не найдены. Множество журналистов подверглись преследованиям, в редакциях нескольких СМИ прошли обыски.
Авторы также обращают внимание на деятельность сайта «Миротворец», который продолжает работать, несмотря на призывы международных организаций и ряда стран закрыть его.
Из текста петиции: «Мы полагаем, что, согласно статье 15 конституции Украины, общественная жизнь в стране основывается на политическом, экономическом и идеологическом разнообразии. Ни одна идеология не может быть обязательной. Цензура запрещена. Названные нами примеры преследования журналистов показывают, что данные положения Конституции грубо нарушены, а руководство Украины в лице президента сознательно поддерживает эту тенденцию… Мы считаем, что деятельность Петра Порошенко — достаточное основание для начала процедуры его импичмента».
Напомним, марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили, прошел накануне в Киеве. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne. Сотрудники телеканала уверены, что инцидент связан с трансляцией марша, которую вел телеканал. Радикалы же обвинили телеканал в «российской пропаганде» и потребовали у его владельца извиниться перед погибшими на Майдане в 2014 году.
Сообщается, что петицию создали украинские журналисты и блогеры и адресовали ее ОБСЕ, ООН, Human Rights Watch, Верховной раде и лично спецпредставителю Госдепа США по Украине Курта Волкера.
Авторы петиции «Блогеры Украины против притеснения свободы слова» утверждают, что с 2014 года «на Украине установилась всеобщая диктатура президента Петра Порошенко, а конституционные права граждан грубо нарушаются». Авторы отмечают, что за время президентства Порошенко официально стало известно о гибели 12 журналистов, их убийцы до сих пор не найдены. Множество журналистов подверглись преследованиям, в редакциях нескольких СМИ прошли обыски.
Авторы также обращают внимание на деятельность сайта «Миротворец», который продолжает работать, несмотря на призывы международных организаций и ряда стран закрыть его.
Из текста петиции: «Мы полагаем, что, согласно статье 15 конституции Украины, общественная жизнь в стране основывается на политическом, экономическом и идеологическом разнообразии. Ни одна идеология не может быть обязательной. Цензура запрещена. Названные нами примеры преследования журналистов показывают, что данные положения Конституции грубо нарушены, а руководство Украины в лице президента сознательно поддерживает эту тенденцию… Мы считаем, что деятельность Петра Порошенко — достаточное основание для начала процедуры его импичмента».
Напомним, марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили, прошел накануне в Киеве. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne. Сотрудники телеканала уверены, что инцидент связан с трансляцией марша, которую вел телеканал. Радикалы же обвинили телеканал в «российской пропаганде» и потребовали у его владельца извиниться перед погибшими на Майдане в 2014 году.
Комментарии