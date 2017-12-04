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    «Сбербанк» по ошибке списал деньги с карт своих клиентов

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    «Сбербанк» по ошибке списал деньги с карт своих клиентов

    «Сбербанк» по ошибке списал деньги с карт своих клиентов

    «Сбербанк» по ошибке уменьшил баланс счетов на некоторых картах своих клиентов.

    В голосовом сообщении колл-центра кредитной организации сообщается, что по некоторым картам «зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям». При этом обещано, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.

    Напомним, что на прошлой неделе в работе карт «Сбербанка» произошел сбой: некоторые клиенты не могли снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Впрочем, неполадки были устранены в течение дня.

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