«Сбербанк» устранил сбой в работе операций по картам

В «Сбербанке» заявили, что системы проведения операций по картам работают штатно.
Сообщение пресс-службы «Сбербанка»: «„Сбербанк“ сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Ранее ряд клиентов могли испытывать кратковременные сложности с проведением операций. В настоящее время все системы работают штатно».
Вечером в четверг некоторые клиенты «Сбербанка» жаловались на то, что не могут снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Возмущенные пользователи рассказали об этом в соцсетях.
В финансовой организации проблему признали и принесли клиентам извинения за доставленные неудобства.
Вечером в четверг некоторые клиенты «Сбербанка» жаловались на то, что не могут снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Возмущенные пользователи рассказали об этом в соцсетях.
В финансовой организации проблему признали и принесли клиентам извинения за доставленные неудобства.
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