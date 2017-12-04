Песков: бойкот Россией Олимпийских игр не обсуждается

Возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается, но она не меняет свою позицию относительно бездоказательного притеснения российских спортсменов, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия объявить бойкот участию в Олимпиаде до объявления МОК решения о формате участия российской сборной в Играх в Южной Корее, заявил, что такой вопрос сейчас не обсуждается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались — и по линии WADA — в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение».
Как подчеркнул Песков, Россия «сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога как с МОК, так и с другими международными спортивными организациями».
Напомним, в середине ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать в правах РУСАДА. Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в международных спортивных структурах заявили, что в Лозанне сейчас обсуждается вариант допуска олимпийской сборной России на Игры в Южную Корею в нейтральном статусе — без гимна и флага.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались — и по линии WADA — в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение».
Как подчеркнул Песков, Россия «сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога как с МОК, так и с другими международными спортивными организациями».
Напомним, в середине ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать в правах РУСАДА. Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в международных спортивных структурах заявили, что в Лозанне сейчас обсуждается вариант допуска олимпийской сборной России на Игры в Южную Корею в нейтральном статусе — без гимна и флага.
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