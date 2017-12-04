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    Прокурор назвал полностью доказанной вину Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Прокурор назвал полностью доказанной вину Улюкаева

    Прокурор назвал полностью доказанной вину Улюкаева

    Прокурор назвал полностью доказанной вину Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Представитель гособвинения заявил, что Алексей Улюкаев был пойман с поличным, но пытается выставить себя жертвой провокации.

    Выступая в суде, прокурор подчеркнул, что бывший министр экономического развития лично получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина сумку с деньгами, после чего был задержан.

    Также гособвинитель заявил, что считает полностью доказанной вину экс-министра в вымогательстве 2 млн долларов. Прокурор подчеркнул, что Улюкаев попросил Сечина о выплате премии за проведение сделки по приватизации «Башнефти», дав понять, что от выплаты премии зависит судьба других сделок «Роснефти», передает ТАСС.

    смотретьСечин рассказал, когда придет в суд по делу Улюкаева
    Сечин рассказал, когда придет в суд по делу Улюкаева
    Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.

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