Прокурор назвал полностью доказанной вину Улюкаева

Представитель гособвинения заявил, что Алексей Улюкаев был пойман с поличным, но пытается выставить себя жертвой провокации.
Выступая в суде, прокурор подчеркнул, что бывший министр экономического развития лично получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина сумку с деньгами, после чего был задержан.
Также гособвинитель заявил, что считает полностью доказанной вину экс-министра в вымогательстве 2 млн долларов. Прокурор подчеркнул, что Улюкаев попросил Сечина о выплате премии за проведение сделки по приватизации «Башнефти», дав понять, что от выплаты премии зависит судьба других сделок «Роснефти», передает ТАСС.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Также гособвинитель заявил, что считает полностью доказанной вину экс-министра в вымогательстве 2 млн долларов. Прокурор подчеркнул, что Улюкаев попросил Сечина о выплате премии за проведение сделки по приватизации «Башнефти», дав понять, что от выплаты премии зависит судьба других сделок «Роснефти», передает ТАСС.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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