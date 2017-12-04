Пытавшихся изнасиловать фельдшера скорой в Саратове посадили на восемь лет

В Саратове вынесли приговор троим мужчинам, которые пытались изнасиловать фельдшера скорой помощи.
По решению суда мужчины, напавшие на фельдшера скорой в феврале этого года, признаны виновными в покушении на изнасилование. Им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СКР.
Напомним, нападение на 27-летнюю женщину-медика произошло 11 февраля 2017 года. Тогда в скорую позвонил мужчина, который сообщил, что ему стало плохо. Фельдшер прибыла на вызов на Шелковичную улицу Саратова. Кроме вызвавшего медиков мужчины в квартире находились четверо его знакомых. Они закрыли за фельдшером дверь и начали до нее домогаться. Женщине удалось закрыться в ванной комнате и сообщить о происходящем диспетчеру.
По версии следствия, после женщина вышла из ванной комнаты и трое мужчин попытались ее изнасиловать, угрожая убийством. Им помешали прибывшие сотрудники полиции.
В пресс-службе СКР отметили, что обвиняемые отрицали свою вину, однако сыщикам удалось собрать доказательства, подтверждающие версию следствия. В частности, нападавшие повредили женщине руку.
Расследования уголовного дела проходило под контролем в центрального аппарата Следственного комитета России.
Напомним, нападение на 27-летнюю женщину-медика произошло 11 февраля 2017 года. Тогда в скорую позвонил мужчина, который сообщил, что ему стало плохо. Фельдшер прибыла на вызов на Шелковичную улицу Саратова. Кроме вызвавшего медиков мужчины в квартире находились четверо его знакомых. Они закрыли за фельдшером дверь и начали до нее домогаться. Женщине удалось закрыться в ванной комнате и сообщить о происходящем диспетчеру.
По версии следствия, после женщина вышла из ванной комнаты и трое мужчин попытались ее изнасиловать, угрожая убийством. Им помешали прибывшие сотрудники полиции.
В пресс-службе СКР отметили, что обвиняемые отрицали свою вину, однако сыщикам удалось собрать доказательства, подтверждающие версию следствия. В частности, нападавшие повредили женщине руку.
Расследования уголовного дела проходило под контролем в центрального аппарата Следственного комитета России.
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