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  • 14.02, 00:38
В Саратове арестованы трое обвиняемых в попытке изнасиловать фельдшера. Саратов, аресты, врачи, изнасилования, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Саратове арестованы трое обвиняемых в попытке изнасиловать фельдшера

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В Саратове арестованы трое обвиняемых в попытке изнасиловать фельдшера

В Саратове арестованы трое обвиняемых в попытке изнасиловать фельдшера

В Саратове арестованы трое обвиняемых в попытке изнасиловать фельдшера

    Суд Фрунзенского района Саратова заключил под стражу троих мужчин, пытавшихся изнасиловать фельдшера скорой помощи.

    Ближайшие два месяца, Пётр Спиридонов и двое его знакомых, обвиняемые в незаконном лишении свободы и попытке изнасилования, проведут в СИЗО. И, как считают правоохранители, у обвиняемых вряд ли появится хотя бы один аргумент, способный смягчить возможное наказание.

    Нападение на 27-летнюю женщину-медика произошло накануне. В скорую поступил звонок — мужчина сообщил, что ему резко стало плохо. Фельдшер прибыла на вызов на Шелковичную улицу Саратова. Но когда медик поднялась в квартиру, пятеро мужчин закрыли за ней дверь и начали до нее домогаться.

    Фельдшеру чудом удалось вырваться. Она не успела выбежать в подъезд, так как входная дверь оказалась заблокирована. Единственным спасением для женщины стала ванная комната. Медик закрылась там и смогла дозвониться диспетчеру. Дожидаясь правоохранителей, потерпевшая вынуждена была выслушивать в свой адрес непристойности и угрозы. И только когда наряд оказался в квартире, фельдшер смогла вздохнуть спокойно.

    При этом, несмотря на случившееся, медик смогла выполнить свою работу — нашла в себе силы и оказала помощь пенсионеру страдающему от высокого давления. Правда, проводила осмотр она в присутствии наряда полиции, когда агрессоров обезвредили.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.

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