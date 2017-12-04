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    Под Оренбургом задержали мужчину за намерение взорвать жилой дом

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    Под Оренбургом задержали мужчину за намерение взорвать жилой дом

    Под Оренбургом задержали мужчину за намерение взорвать жилой дом

    Полиция в Новотроицке Оренбургской области задержала мужчину, который предположительно собирался взорвать бытовой газ в квартире жилого дома.

    О мужчине, который угрожает взорвать дом, полицейским сообщили очевидцы. Они рассказали, что один из жильцов многоквартирного дома в Новотроицке открыл газовую конфорку, наполнил помещение бытовым газом и собирается поджечь его.

    На место происшествия выехали оперативники и сотрудники аварийной газовой службы. Газ перекрыли, а мужчину задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    На днях в соседнем поселке Новорудный в одном из многоэтажных жилых домов произошел хлопок газа. Пострадал один человек. Из дома были эвакуированы около 150 жильцов.

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    Напомним, что трагический случай с многочисленными жертвами произошел в Ижевске 9 ноября. После взрыва бытового газа в доме обрушился подъезд, погибли 7 человек, в том числе 2 детей. По версии следствия, взрыв устроил житель третьего этажа Александр Копытов — безработный бывший наркоман. Он признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.

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