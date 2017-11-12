Взрыв в ижевской многоэтажке: трагедию можно было предотвратить

В Ижевске траур после страшной трагедии. В результате взрыва газа обрушился подъезд, в котором жили 99 человек, погибли семеро. Один из жильцов так мог отомстить
кому-то рядом, набрав полную квартиру газа. Трагедию можно было предотвратить, если бы кто-то ответственный проявил бдительность.
Жителей пускали домой на несколько минут — забрать одежду, документы, деньги. Проверка паспортов перед зоной оцепления поначалу всем казалась странной, но тогда еще никто не знал, что жильца взорвавшейся квартиры уже ищут полицейские. Мужчина по имени Александр Копытов отсоединил шланг от газовой плиты, потому что «слышал голоса» соседей и скандалил с матерью.
Подрывника нашли на даче, куда он уехал, подписав соседям смертный приговор. По одной из версий, газ заполнял квартиру и подъезд около пяти часов. Почему люди проигнорировали характерный запах — непонятно. Ведь за последние два года эти элементарные нормы безопасности в России написали кровью.
Декабрь 2015 года, Волгоград, взрыв газа убил четверых человек. Февраль 2016 года, Ярославль, погибли семеро. Октябрь 2016 года, Рязань, 7 погибших и 16 пострадавших. Январь 2017 года — Саратов, апрель 2017 года — Таганрог. Взывы происходили из-за дырявых труб, сломанных плит, натяжки потолков и безответственного отношения.
По всей стране коммунальщики поделили трубы в 2003 году, когда плату за ремонт газовых коммуникаций убрали из общего тарифа. По задумке реформаторов, жильцы сами должны искать частные компании и платить им деньги. Люди платят, а компании за большие деньги приобретают дорогое профилактическое оборудование — простое мыло. Именно таким дедовским способом до сих пор обнаруживают утечки газа. Специальные датчики — до сих пор большая редкость, а они могли бы нарушить планы Копытова.
Сотрудники управляющей компании, к которой относился дом на улице Удмуртской, отгородили жителей от прессы. О больших секретах маленьких компаний уже давно все знают, заявляют депутаты. Они готовы решить проблему прямо сейчас. Теперь главное, чтоб не случилось как в поселке Вересовка в Свердловской области. Еще в прошлом веке взрывом газа здесь разнесло подъезд жилого дома, пятиэтажку собирались расселить. Ключевое слово — «собирались».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Подрывника нашли на даче, куда он уехал, подписав соседям смертный приговор. По одной из версий, газ заполнял квартиру и подъезд около пяти часов. Почему люди проигнорировали характерный запах — непонятно. Ведь за последние два года эти элементарные нормы безопасности в России написали кровью.
Декабрь 2015 года, Волгоград, взрыв газа убил четверых человек. Февраль 2016 года, Ярославль, погибли семеро. Октябрь 2016 года, Рязань, 7 погибших и 16 пострадавших. Январь 2017 года — Саратов, апрель 2017 года — Таганрог. Взывы происходили из-за дырявых труб, сломанных плит, натяжки потолков и безответственного отношения.
По всей стране коммунальщики поделили трубы в 2003 году, когда плату за ремонт газовых коммуникаций убрали из общего тарифа. По задумке реформаторов, жильцы сами должны искать частные компании и платить им деньги. Люди платят, а компании за большие деньги приобретают дорогое профилактическое оборудование — простое мыло. Именно таким дедовским способом до сих пор обнаруживают утечки газа. Специальные датчики — до сих пор большая редкость, а они могли бы нарушить планы Копытова.
Сотрудники управляющей компании, к которой относился дом на улице Удмуртской, отгородили жителей от прессы. О больших секретах маленьких компаний уже давно все знают, заявляют депутаты. Они готовы решить проблему прямо сейчас. Теперь главное, чтоб не случилось как в поселке Вересовка в Свердловской области. Еще в прошлом веке взрывом газа здесь разнесло подъезд жилого дома, пятиэтажку собирались расселить. Ключевое слово — «собирались».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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