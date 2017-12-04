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    В Москве из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды отменили более 100 авиарейсов

    В Москве из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов

    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды отменили более 100 авиарейсов
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • В аэропортах Домодедово и Шереметьево более ста рейсов отменены из-за снегопада, еще десятки задерживаются.

    Московский аэропорт Шереметьево отменил в понедельник 118 рейсов ряда авиакомпаний. По данным онлайн-табло аэропорта на 11:00, отмены коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Еще 51 рейс задержан. В пресс-службе аэропорта ранее предупредили о возможных задержках авиарейсов в связи с непогодой в Москве, передает ТАСС.

    Около 20 рейсов также были задержаны в аэропорту Домодедово, свидетельствуют данные онлайн-табло.

    смотретьСпасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды
    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды
    В понедельник столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Сегодня в Москве идет сильный снег, ожидается ледяной дождь, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Снегопад осложнил ситуацию на дорогах, ГИБДД ожидает увеличения числа аварий и рекомендует водителям пересесть на общественный транспорт.

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