В Москве из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов

В аэропортах Домодедово и Шереметьево более ста рейсов отменены
из-за снегопада, еще десятки задерживаются.
Московский аэропорт Шереметьево отменил в понедельник 118 рейсов ряда авиакомпаний. По данным онлайн-табло аэропорта на 11:00, отмены коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Еще 51 рейс задержан. В пресс-службе аэропорта ранее предупредили о возможных задержках авиарейсов в связи с непогодой в Москве, передает ТАСС.
Около 20 рейсов также были задержаны в аэропорту Домодедово, свидетельствуют данные онлайн-табло.
В понедельник столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Сегодня в Москве идет сильный снег, ожидается ледяной дождь, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Снегопад осложнил ситуацию на дорогах, ГИБДД ожидает увеличения числа аварий и рекомендует водителям пересесть на общественный транспорт.
Около 20 рейсов также были задержаны в аэропорту Домодедово, свидетельствуют данные онлайн-табло.
В понедельник столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Сегодня в Москве идет сильный снег, ожидается ледяной дождь, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Снегопад осложнил ситуацию на дорогах, ГИБДД ожидает увеличения числа аварий и рекомендует водителям пересесть на общественный транспорт.
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