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    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды. Москва, погода, снег, туман. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

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    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

    Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

      Первый понедельник зимы окажется в столичном регионе вдвойне тяжелым. Еще среди ночи на жителей столицы буквально обрушился шквал тревожных сообщений от МЧС.

      Спасатели предупредили о сильном тумане, с видимостью до 200 метров. Снег уже идет стеной, выпадет 15% декабрьской нормы. Кроме того, ждут ледяной дождь, гололедицу и сильный ветер до 17 м/с.

      ГИБДД ждет роста мелких аварий. Автомобилистам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт. Специально для этого метро переведено на усиленный режим работы. Чиновники обещают, что к увеличению потока пассажиров готовы также пригородные электрички и Московское центральное кольцо.

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