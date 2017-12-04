Спасатели предупреждают москвичей о резком ухудшении погоды

Первый понедельник зимы окажется в столичном регионе вдвойне тяжелым. Еще среди ночи на жителей столицы буквально обрушился шквал тревожных сообщений от МЧС.

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Спасатели предупредили о сильном тумане, с видимостью до 200 метров. Снег уже идет стеной, выпадет 15% декабрьской нормы. Кроме того, ждут ледяной дождь, гололедицу и сильный ветер до 17 м/с.



ГИБДД ждет роста мелких аварий. Автомобилистам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт. Специально для этого метро переведено на усиленный режим работы. Чиновники обещают, что к увеличению потока пассажиров готовы также пригородные электрички и Московское центральное кольцо.