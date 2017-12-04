Лавров: нарколиберализация чревата катастрофой невиданного масштаба

Глава МИД РФ заявил, что наркодоходы подрывают международную безопасность и стабильность.
Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня террористические группировки подпитываются и «укрепляют свой смертоносный потенциал» за счет денег от наркоторговли.
При этом министр, выступая на международной конференции «Парламентарии против наркотиков», предупредил, что нарколиберализация чревата «катастрофой невиданного масштаба», передает ТАСС.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией. Подобный подход чреват катастрофой невиданного масштаба».
Отметим, что ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за рекламу и пропаганду наркотиков и призвал сформировать устойчивое неприятие не только самих наркотиков, но и выстроенной вокруг них субкультуры.
При этом министр, выступая на международной конференции «Парламентарии против наркотиков», предупредил, что нарколиберализация чревата «катастрофой невиданного масштаба», передает ТАСС.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией. Подобный подход чреват катастрофой невиданного масштаба».
Отметим, что ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за рекламу и пропаганду наркотиков и призвал сформировать устойчивое неприятие не только самих наркотиков, но и выстроенной вокруг них субкультуры.
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