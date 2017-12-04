В Госдуме предложили ужесточить наказание за рекламу наркотиков

Спикер Госдумы Володин считает необходимым ужесточить наказание за рекламу наркотических веществ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за рекламу наркотических веществ и пропаганду их употребления. Предложение спикер высказал на открытии международной конференции «Парламентарии против наркотиков», передает ТАСС.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Сформировать в обществе устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры».
Володин отметил, что особенное внимание нужно уделить борьбе с пропагандой и распространением наркотиков в Интернете, в частности, с помощью анонимных мессенджеров.
Напомним, в настоящее время реклама психотропных и наркотических средств считается административным правонарушением, и за него полагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Сформировать в обществе устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры».
Володин отметил, что особенное внимание нужно уделить борьбе с пропагандой и распространением наркотиков в Интернете, в частности, с помощью анонимных мессенджеров.
Напомним, в настоящее время реклама психотропных и наркотических средств считается административным правонарушением, и за него полагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
Комментарии