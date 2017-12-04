Два человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Два человека погибли, еще 10 пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Алматинской области Казахстана.
Пресс-служба полиции Алматинской области: «Дорожная авария произошла сегодня, в 8 часов утра (05.00 мск), на 62 км автодороги „Алматы-Бишкек“. Согласно поступившей информации, в ДТП погибли два человека. В больницу села Узынагаш с различными травмами доставлено десять человек, среди которых один несовершеннолетний. На месте происшествия продолжают работать полицейские».
Всего в автобусе, направлявшемся из Шымкента в Алма-Ату, находились 43 человека. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По факту случившегося начато расследование.
Накануне автобус у туристами упал с обрыва в Тунисе. Пострадали порядка 50 человек.
Всего в автобусе, направлявшемся из Шымкента в Алма-Ату, находились 43 человека. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По факту случившегося начато расследование.
Накануне автобус у туристами упал с обрыва в Тунисе. Пострадали порядка 50 человек.
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