Автобус с туристами упал с обрыва в Тунисе, есть пострадавшие

Порядка 50 человек пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса в провинции Беджа на
северо-западе Туниса.
Как сообщает радиостанция Shems FM, транспортное средство с 56 пассажирами, направлялось из района Амдум в Айн Драхм. Автобус вылетел с дороги и упал с обрыва с высоты более 50 метров.
Все все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывают помощь. По информации местных СМИ, состояние десяти человек врачи оценивают как тяжелое.
О гражданстве пострадавших пока не сообщается.
Все все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывают помощь. По информации местных СМИ, состояние десяти человек врачи оценивают как тяжелое.
О гражданстве пострадавших пока не сообщается.
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