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    Автобус с туристами упал с обрыва в Тунисе, есть пострадавшие

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    • Фото: webdo.tn
    Автобус с туристами упал с обрыва в Тунисе, есть пострадавшие

    Автобус с туристами упал с обрыва в Тунисе, есть пострадавшие

    Автобус с туристами упал с обрыва в Тунисе, есть пострадавшие
  • Фото: webdo.tn

    • Порядка 50 человек пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса в провинции Беджа на северо-западе Туниса.

    Как сообщает радиостанция Shems FM, транспортное средство с 56 пассажирами, направлялось из района Амдум в Айн Драхм. Автобус вылетел с дороги и упал с обрыва с высоты более 50 метров.

    Все все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывают помощь. По информации местных СМИ, состояние десяти человек врачи оценивают как тяжелое.

    О гражданстве пострадавших пока не сообщается.

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