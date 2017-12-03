В ДНР заявили о потере Украиной 17 военных в захваченных поселках

В населенных пунктах Гладосово и Травневое в период с 22 ноября погибли 17 украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее сообщалось, что ВСУ заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне, и нарушили тем самым минские договоренности. По словам Басурина, в ДНР продолжают следить за ситуацией в указанных населенных пунктах, передает РИА Новости.
Эдуард Басурин: «По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих».
В общей сложности в период с 22 ноября в ходе перестрелок между подразделениями ВСУ погибли 17 человек, еще 11 получили ранения. Басурин подчеркнул, что причиной потерь являются исключительно внутренние противоречия украинских военных. Армия ДНР в эти конфликты не вмешивается.
Эдуард Басурин: «По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих».
В общей сложности в период с 22 ноября в ходе перестрелок между подразделениями ВСУ погибли 17 человек, еще 11 получили ранения. Басурин подчеркнул, что причиной потерь являются исключительно внутренние противоречия украинских военных. Армия ДНР в эти конфликты не вмешивается.
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