ARD: WADA подтвердило подлинность «слитых» из московской лаборатории данных

Телеканал ARD/WDR, ставший инициатором
допинг-скандала вокруг сборной России, объявил, что Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность данных, которые утекли из базы Московской антидопинговой лаборатории.
WADA 10 ноября сообщило, что получило от своего информатора базу данных по допинг-тестам российских спортсменов в период с января 2012 года по август 2015-го. Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил ARD, что содержимое этих данных подтверждает утверждения бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.
Гюнтер Юнгер: «Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов».
В конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова уже после его отъезда в США. По данным СК, у него была возможность бесконтрольно изменять их вплоть до июня 2016 года.
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Эксклюзив НТВ
Гюнтер Юнгер: «Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов».
В конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова уже после его отъезда в США. По данным СК, у него была возможность бесконтрольно изменять их вплоть до июня 2016 года.
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Эксклюзив НТВ
Комментарии