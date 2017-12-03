«Написано в США»: Мутко в интервью НТВ прокомментировал скандальный дневник Родченкова

Зампред правительства РФ Виталий Мутко во время Олимпиады в Сочи был министром спорта. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сбежавший в США, утверждает, что Мутко якобы лично отдавал ему приказы.
В интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой Виталий Мутко прокомментировал выдержки из скандального дневника Родченкова, в том числе слова: «доел виноград за Мутко».
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Самая большая вина — что не сразу ему предложил виноград. Знаете, это все, конечно, смешным выглядит. Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду и я с ним вообще и коктейли изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России».
Мутко уверен, что дневник Родченкова, который предъявляется в качестве доказательства существования системы допинга в России, был сильно отредактирован после его бегства в США.
Виталий Мутко: «Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгоняются под некие факты. Это смешным выглядит».
Мутко напомнил, что на Олимпиаде в Сочи работали десятки иностранных специалистов, и по логике Родченкова выходит, что они все коррумпированы.
Виталий Мутко: «Тогда кто там работал? Вы каждого оттестировали, каждого работника лаборатории: 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров? Давайте признаем, что коррумпированы тогда все. Тогда давайте признаем, что эта система дала сбой… Где здесь государство? Его нет. Вот лаборатория, вот ваше письмо, что все соответствует. Вот прием допинг-проб, акт 28 февраля: не вскрыты, не вскрыты, не вскрыты».
Вице-премьер допустил, что МОК может принять решение не пускать сборную России на Олимпиаду-2018 или допустить спортсменов только под нейтральным флагом, но пообещал бороться за каждого.
Виталий Мутко: «Конечно, это очень плохо, и будет понятно, что сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. Я сразу хочу сказать, что мы будем организационно, физически, юридически, материально защищать наших спортсменов. По всем решениям МОК ли, комиссии ли все юридические процедуры будут сделаны».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Самая большая вина — что не сразу ему предложил виноград. Знаете, это все, конечно, смешным выглядит. Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду и я с ним вообще и коктейли изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России».
Мутко уверен, что дневник Родченкова, который предъявляется в качестве доказательства существования системы допинга в России, был сильно отредактирован после его бегства в США.
Виталий Мутко: «Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгоняются под некие факты. Это смешным выглядит».
Мутко напомнил, что на Олимпиаде в Сочи работали десятки иностранных специалистов, и по логике Родченкова выходит, что они все коррумпированы.
Виталий Мутко: «Тогда кто там работал? Вы каждого оттестировали, каждого работника лаборатории: 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров? Давайте признаем, что коррумпированы тогда все. Тогда давайте признаем, что эта система дала сбой… Где здесь государство? Его нет. Вот лаборатория, вот ваше письмо, что все соответствует. Вот прием допинг-проб, акт 28 февраля: не вскрыты, не вскрыты, не вскрыты».
Вице-премьер допустил, что МОК может принять решение не пускать сборную России на Олимпиаду-2018 или допустить спортсменов только под нейтральным флагом, но пообещал бороться за каждого.
Виталий Мутко: «Конечно, это очень плохо, и будет понятно, что сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. Я сразу хочу сказать, что мы будем организационно, физически, юридически, материально защищать наших спортсменов. По всем решениям МОК ли, комиссии ли все юридические процедуры будут сделаны».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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