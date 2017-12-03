Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
    •  

    Балканский циклон обрушит на Москву снег и ледяной дождь

    комментировать
    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Балканский циклон обрушит на Москву снег и ледяной дождь

    Балканский циклон обрушит на Москву снег и ледяной дождь

    Балканский циклон обрушит на Москву снег и ледяной дождь
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Пришедший с Балкан циклон принесет в Москву обильные снегопады и ледяные дожди.

    Синоптики выпустили предупреждение для москвичей и гостей столицы. Завтра, 4 декабря, мегаполис окажется во власти циклона, который движется с Балкан.

    В ночь на понедельник из-за заморозков дороги покроются тонкой коркой льда, а с наступлением светлого времени суток зарядят обильные снегопады, кратковременно переходящие в ледяные дожди и ливни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».

    смотретьВ первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
    Напомним, первый день зимы в 2017 году оказался снежным. 1 декабря в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся серьезными заторами на столичных трассах. Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщалось о задержке более 100 рейсов.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru