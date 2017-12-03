Балканский циклон обрушит на Москву снег и ледяной дождь

Пришедший с Балкан циклон принесет в Москву обильные снегопады и ледяные дожди.
Синоптики выпустили предупреждение для москвичей и гостей столицы. Завтра, 4 декабря, мегаполис окажется во власти циклона, который движется с Балкан.
В ночь на понедельник из-за заморозков дороги покроются тонкой коркой льда, а с наступлением светлого времени суток зарядят обильные снегопады, кратковременно переходящие в ледяные дожди и ливни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».
Напомним, первый день зимы в 2017 году оказался снежным. 1 декабря в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся серьезными заторами на столичных трассах. Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщалось о задержке более 100 рейсов.
В ночь на понедельник из-за заморозков дороги покроются тонкой коркой льда, а с наступлением светлого времени суток зарядят обильные снегопады, кратковременно переходящие в ледяные дожди и ливни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».
Напомним, первый день зимы в 2017 году оказался снежным. 1 декабря в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся серьезными заторами на столичных трассах. Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщалось о задержке более 100 рейсов.
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