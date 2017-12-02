Еда живая и мёртвая
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая
    •  

    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов из-за непогоды

    комментировать
    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов <nobr>из-за</nobr> непогоды

    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов из-за непогоды

    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов <nobr>из-за</nobr> непогоды
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • В столичных аэропортах задерживаются более 100 рейсов, еще шесть отменены.

    По данным на утро субботы, наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 65 рейсов, в Домодедово 31 рейс задержан и пять отменены, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, сообщает «Интерфакс».

    Источник в авиадиспетчерских службах: «Аэродромные службы работают в усиленном режиме, аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов. Это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов».

    смотретьВ первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
    В первый день зимы в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Метель, начавшаяся 1 декабря, привела к серьезным заторам на дорогах. Сегодня, 2 декабря, в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода. По данным Росгидромета, местами пройдут «умеренные» осадки.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru