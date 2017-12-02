В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов из-за непогоды

В столичных аэропортах задерживаются более 100 рейсов, еще шесть отменены.
По данным на утро субботы, наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 65 рейсов, в Домодедово 31 рейс задержан и пять отменены, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, сообщает «Интерфакс».
Источник в авиадиспетчерских службах: «Аэродромные службы работают в усиленном режиме, аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов. Это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов».
В первый день зимы в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Метель, начавшаяся 1 декабря, привела к серьезным заторам на дорогах. Сегодня, 2 декабря, в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода. По данным Росгидромета, местами пройдут «умеренные» осадки.
Источник в авиадиспетчерских службах: «Аэродромные службы работают в усиленном режиме, аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов. Это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов».
В первый день зимы в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Метель, начавшаяся 1 декабря, привела к серьезным заторам на дорогах. Сегодня, 2 декабря, в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода. По данным Росгидромета, местами пройдут «умеренные» осадки.
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