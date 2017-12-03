Смерть Николая Годовикова: кому достанется квартира актера в Петербурге

Николай Годовиков — тот самый Петруха из «Белого солнца пустыни» — при жизни едва сводил концы с концами. Его пенсии хватало лишь на продукты и корм собаке. Актер жил в квартире в
Санкт-Петербурге стоимостью в три миллиона рублей. Но кому после его смерти достанутся дорогие квадратные метры — родным сыну и дочери или падчерице?
На прощании с актером присутствовали коллеги, друзья, поклонники. Все, кроме родных детей. Знакомые были поражены безразличием: самые близкие люди не дали денег на похороны и даже гвоздики на могилу отца не принесли.
Дочь Годовикова от первого брака, 43-летняя Мария, едва увидев журналистов, стыдливо прятала глаза. Сын от второго брака — 28-летний Артём — заявил друзьям Годовикова, что теплых чувств к отцу никогда не испытывал.
Близкий друг актера Иван Краско предположил, что сын и дочь не гордились отцом, а стыдились его. После «Белого солнца пустыни» Годовиков начал пить, потерял работу и сел за тунеядство в тюрьму. Освободившись, он не взялся за ум, а получил второй срок — за кражу. А потом и третий — тоже за воровство. В общей сложности в местах не столь отдаленных Годовиков провел семь с половиной лет. И бывшие жены на пушечный выстрел не подпускали детей к отцу с криминальным талантом.
Счастье и спокойствие Годовиков обрел с третьей женой Людмилой. Он бросил пить, устроился работать грузчиком и даже вернулся в кино. Актер не скрывал, что после смерти жены два года назад он потерял смысл жизни. Держаться ему помогала дочь. Дочерью Петруха называл свою падчерицу Валерию. Она вместе с мужем Александром носила ему продукты, убирала квартиру, покупала лекарства, когда Годовикову поставили диагноз «рак почек». Актер надеялся, что его родные и уже взрослые дети сами дадут о себе знать. Но от сына и дочери вестей не было.
Годовиков умер 23 ноября в своей однокомнатной квартире в спальном районе Петербурга. Друзья не исключают, что родные дети Годовикова предъявят свои права на недвижимость. Ведь по закону они — наследники первой очереди.
Подробности — в видеоматериале.
Дочь Годовикова от первого брака, 43-летняя Мария, едва увидев журналистов, стыдливо прятала глаза. Сын от второго брака — 28-летний Артём — заявил друзьям Годовикова, что теплых чувств к отцу никогда не испытывал.
Близкий друг актера Иван Краско предположил, что сын и дочь не гордились отцом, а стыдились его. После «Белого солнца пустыни» Годовиков начал пить, потерял работу и сел за тунеядство в тюрьму. Освободившись, он не взялся за ум, а получил второй срок — за кражу. А потом и третий — тоже за воровство. В общей сложности в местах не столь отдаленных Годовиков провел семь с половиной лет. И бывшие жены на пушечный выстрел не подпускали детей к отцу с криминальным талантом.
Счастье и спокойствие Годовиков обрел с третьей женой Людмилой. Он бросил пить, устроился работать грузчиком и даже вернулся в кино. Актер не скрывал, что после смерти жены два года назад он потерял смысл жизни. Держаться ему помогала дочь. Дочерью Петруха называл свою падчерицу Валерию. Она вместе с мужем Александром носила ему продукты, убирала квартиру, покупала лекарства, когда Годовикову поставили диагноз «рак почек». Актер надеялся, что его родные и уже взрослые дети сами дадут о себе знать. Но от сына и дочери вестей не было.
Годовиков умер 23 ноября в своей однокомнатной квартире в спальном районе Петербурга. Друзья не исключают, что родные дети Годовикова предъявят свои права на недвижимость. Ведь по закону они — наследники первой очереди.
Подробности — в видеоматериале.
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