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Ментовские войны — 10
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    Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь. артисты, кино, онкологические заболевания, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДиректор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь

    Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь

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    • Фото: kino-teatr.net
    Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь

    Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь

    Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь
    • Фото: kino-teatr.net

      • По словам директора артиста, Николай Годовиков до самой смерти не знал, что болен раком.

      Советский и российский актер Николай Годовиков, о смерти которого стало известно в четверг вечером, до самой своей кончины не знал, что болен раком. Об этом ТАСС рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.

      Вячеслав Смородинов, директор актера Николая Годовикова: «У него была онкология, но он об этом не знал. Родственники старались ему этого не говорить. Но он сам догадывался».

      Смородинов добавил, что завтра актера должны были отвезти в онкологический диспансер в Петербурге на Березовой аллее.

      Николай Годовиков, известный ролью Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», скончался в Петербурге в возрасте 67 лет. Тело актера нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники.

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