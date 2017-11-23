Директор Годовикова: семья скрывала от актера его болезнь

По словам директора артиста, Николай Годовиков до самой смерти не знал, что болен раком.
Советский и российский актер Николай Годовиков, о смерти которого стало известно в четверг вечером, до самой своей кончины не знал, что болен раком. Об этом ТАСС рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.
Вячеслав Смородинов, директор актера Николая Годовикова: «У него была онкология, но он об этом не знал. Родственники старались ему этого не говорить. Но он сам догадывался».
Смородинов добавил, что завтра актера должны были отвезти в онкологический диспансер в Петербурге на Березовой аллее.
Николай Годовиков, известный ролью Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», скончался в Петербурге в возрасте 67 лет. Тело актера нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники.
Вячеслав Смородинов, директор актера Николая Годовикова: «У него была онкология, но он об этом не знал. Родственники старались ему этого не говорить. Но он сам догадывался».
Смородинов добавил, что завтра актера должны были отвезти в онкологический диспансер в Петербурге на Березовой аллее.
Николай Годовиков, известный ролью Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», скончался в Петербурге в возрасте 67 лет. Тело актера нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники.
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