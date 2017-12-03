Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Уфой

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Уфой в ночь на воскресенье.
Как сообщает МЧС Башкирии, пожар произошел в жилом бревенчатом доме в деревне Суровка Уфимского района.
Из сообщения МЧС: «В ходе тушения спасатели обнаружили тела четверых человек: двух мужчин и двух женщин. На месте работали 18 человек личного состава и 6 единиц техники».
Отмечается, что пожар был полностью потушен в 3 часа ночи, сейчас на месте работают правоохранители, выясняется причина возгорания.
Отметим, что это не единственный пожар с человеческими жертвами, произошедший минувшей ночью. В частности, в городе Морозовск в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли мать с двумя детьми. Кроме того, пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском.
Из сообщения МЧС: «В ходе тушения спасатели обнаружили тела четверых человек: двух мужчин и двух женщин. На месте работали 18 человек личного состава и 6 единиц техники».
Отмечается, что пожар был полностью потушен в 3 часа ночи, сейчас на месте работают правоохранители, выясняется причина возгорания.
Отметим, что это не единственный пожар с человеческими жертвами, произошедший минувшей ночью. В частности, в городе Морозовск в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли мать с двумя детьми. Кроме того, пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском.
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