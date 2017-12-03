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    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Уфой

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    • Фото: 02.mchs.gov.ru
    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Уфой

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Уфой

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Уфой
  • Фото: 02.mchs.gov.ru

    • Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Уфой в ночь на воскресенье.

    Как сообщает МЧС Башкирии, пожар произошел в жилом бревенчатом доме в деревне Суровка Уфимского района.

    Из сообщения МЧС: «В ходе тушения спасатели обнаружили тела четверых человек: двух мужчин и двух женщин. На месте работали 18 человек личного состава и 6 единиц техники».

    Отмечается, что пожар был полностью потушен в 3 часа ночи, сейчас на месте работают правоохранители, выясняется причина возгорания.

    Отметим, что это не единственный пожар с человеческими жертвами, произошедший минувшей ночью. В частности, в городе Морозовск в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли мать с двумя детьми. Кроме того, пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском.

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