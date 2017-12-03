Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Пожар произошел в частном трехквартирном доме в Искитимском районе Новосибирской области. По предварительной информации, в результате ЧП погибли пятеро детей.
О пожаре сообщили владельцы одной из квартир. Они почувствовали запах дыма, а выйдя на улицу увидели, что соседняя квартира охвачена пламенем.
Первой на место ЧП прибыла добровольная пожарная команда. Местные жители принимали активное участие в тушении, что помогло избежать распространения огня. Всего в тушении участвовали 37 человек, было задействовано 8 единиц техники, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Очевидцы, сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пять детей в возрасте от семи до полутора лет. Из двух остальных квартиры все жильцы эвакуировались и не пострадали. При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем.
Первой на место ЧП прибыла добровольная пожарная команда. Местные жители принимали активное участие в тушении, что помогло избежать распространения огня. Всего в тушении участвовали 37 человек, было задействовано 8 единиц техники, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Очевидцы, сообщили, что в квартире, где действует пожар, могут находиться пять детей в возрасте от семи до полутора лет. Из двух остальных квартиры все жильцы эвакуировались и не пострадали. При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем.
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