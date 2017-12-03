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    Премьер Израиля сделал заявление после удара по Сирии

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    Премьер Израиля сделал заявление после удара по Сирии

    Премьер Израиля сделал заявление после удара по Сирии

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением после удара по территории Сирии. Он не стал комментировать сообщения о причастности Израиля к бомбардировке военного объекта в пригороде Дамаска, но отметил, что Тель-Авив не допустит присутствия сил Ирана на территории САР.

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы не допустим, чтобы (иранский) режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства».

    Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что военные отразили ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях Дамаска.

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