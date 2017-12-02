Сирийская система ПВО сбила израильские ракеты в окрестностях Дамаска

Сирийская армия отразила ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал
Al-Ikhbariya.
В сообщении телеканала отмечается, что Израиль выпустил по базе ракеты класса «земля-земля». Сирийская система ПВО отразила атаку, уничтожив две цели.
В сообщении телеканала инцидент называется «неприкрытым нападением», в результате которого позиции был нанесен «материальный ущерб».
Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать РИА Новости сообщение об атаке.
В сообщении телеканала инцидент называется «неприкрытым нападением», в результате которого позиции был нанесен «материальный ущерб».
Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать РИА Новости сообщение об атаке.
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