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    Сирийская система ПВО сбила израильские ракеты в окрестностях Дамаска

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    Сирийская система ПВО сбила израильские ракеты в окрестностях Дамаска

    Сирийская система ПВО сбила израильские ракеты в окрестностях Дамаска

    Сирийская армия отразила ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

    В сообщении телеканала отмечается, что Израиль выпустил по базе ракеты класса «земля-земля». Сирийская система ПВО отразила атаку, уничтожив две цели.

    В сообщении телеканала инцидент называется «неприкрытым нападением», в результате которого позиции был нанесен «материальный ущерб».

    Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать РИА Новости сообщение об атаке.

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