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    Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. МЧС, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

    Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

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    Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

    Пожар произошел на складе на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

      Одноэтажный склад загорелся вечером в субботу на юго-востоке Москвы. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.

      ГУ МЧС России по Москве: «На улице Шоссейная, дом 8 горит одноэтажное складское здание на площади 200 кв метров».

      Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, передает ТАСС. Информации о пострадавших пока не поступало. В районе Печатники ограничено движение. МЧС просит водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей пожарно-спасательной технике.

      Источник в экстренных службах сообщил, что общая площадь здания, где произошел пожар, составляет порядка 400 квадратных метров.

      Источник: «Существует угроза распространения огня, в помещении находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва. Рядом со зданием припаркованы легковые автомобили, а также расположены бытовки».

      Накануне крупный пожар произошел в двухэтажном торговом павильоне на юге Москвы. Пламя охватило более 500 квадратных метров.

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