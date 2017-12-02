Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

Одноэтажный склад загорелся вечером в субботу на
юго-востоке Москвы. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.
ГУ МЧС России по Москве: «На улице Шоссейная, дом 8 горит одноэтажное складское здание на площади 200 кв метров».
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, передает ТАСС. Информации о пострадавших пока не поступало. В районе Печатники ограничено движение. МЧС просит водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей пожарно-спасательной технике.
Источник в экстренных службах сообщил, что общая площадь здания, где произошел пожар, составляет порядка 400 квадратных метров.
Источник: «Существует угроза распространения огня, в помещении находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва. Рядом со зданием припаркованы легковые автомобили, а также расположены бытовки».
Накануне крупный пожар произошел в двухэтажном торговом павильоне на юге Москвы. Пламя охватило более 500 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, передает ТАСС. Информации о пострадавших пока не поступало. В районе Печатники ограничено движение. МЧС просит водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работающей пожарно-спасательной технике.
Источник в экстренных службах сообщил, что общая площадь здания, где произошел пожар, составляет порядка 400 квадратных метров.
Источник: «Существует угроза распространения огня, в помещении находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва. Рядом со зданием припаркованы легковые автомобили, а также расположены бытовки».
Накануне крупный пожар произошел в двухэтажном торговом павильоне на юге Москвы. Пламя охватило более 500 квадратных метров.
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