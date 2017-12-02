ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование
    •  
    Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы. МЧС, Москва, магазины, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    комментировать
    Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

      Пожар произошел сегодня в двухэтажном торговом павильоне в Северном Чертаново. Более 500 квадратных метров охвачены пламенем.

      В пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло по адресу Сумской проезд дом 8 корпус 3. Для тушения на место были направлены 92 человек и 27 единицы техники. В 04:00 пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, внутри здания находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва.

      Информации о пострадавших пока нет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru