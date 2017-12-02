Крупный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

Пожар произошел сегодня в двухэтажном торговом павильоне в Северном Чертаново. Более 500 квадратных метров охвачены пламенем.
В пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло по адресу Сумской проезд дом 8 корпус 3. Для тушения на место были направлены 92 человек и 27 единицы техники. В 04:00 пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, внутри здания находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва.
Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, внутри здания находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва.
Информации о пострадавших пока нет.
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