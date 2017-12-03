Саакашвили рассказал, что пьет Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает президент Пётр Порошенко.
В эфире телеканала NewsOne экс-президент Грузии разоткровенничался о пристрастиях Петра Порошенко. Саакашвили заявил, что глава государства не в восторге от украинских вин. Об этом Порошенко якобы рассказал ему лично.
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии: «Знаете, что он сказал? „Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино“».
По словам экс-главы Грузии, Порошенко отдает предпочтение винам, произведенным в Италии и Франции. При этом он опроверг предположения, что президент Украины употребляет алкоголь слишком часто.
Михаил Саакашвили: «Он много не пьет. Это легенда. Он все свои ошибки допускает на трезвую голову».
Буквально накануне в соцсетях вызвал бурное обсуждение снимок Порошенко в плаще, под которым находился некий таинственный предмет. Многие предположили, что это президент прячет пару плиток шоколада или флягу со спиртным. Позже СМИ со ссылкой на источник во фракции Блок Петра Порошенко сообщили, что президент вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу.
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии: «Знаете, что он сказал? „Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино“».
По словам экс-главы Грузии, Порошенко отдает предпочтение винам, произведенным в Италии и Франции. При этом он опроверг предположения, что президент Украины употребляет алкоголь слишком часто.
Михаил Саакашвили: «Он много не пьет. Это легенда. Он все свои ошибки допускает на трезвую голову».
Буквально накануне в соцсетях вызвал бурное обсуждение снимок Порошенко в плаще, под которым находился некий таинственный предмет. Многие предположили, что это президент прячет пару плиток шоколада или флягу со спиртным. Позже СМИ со ссылкой на источник во фракции Блок Петра Порошенко сообщили, что президент вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу.
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