СМИ раскрыли секрет загадочного предмета под плащом Порошенко

В соцсетях вызвал бурное обсуждение снимок президента Украины в плаще, под которым находился некий таинственный предмет.
Пользователи сошлись во мнении, что это может быть бронежилет, высказывались версии о двух плитках шоколада или фляги со спиртным. Однако эти фантазии развеял источник во фракции Блок Петра Порошенко. По данным представителя партии, пожелавшего остаться неизвестным, президент вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу.
Источник: «Пётр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него».
Отмечается, что Порошенко страдает диабетом с детства. Ранее украинский лидер говорил журналистам, что не ест конфет и в его доме никогда не бывает сладкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Источник: «Пётр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него».
Отмечается, что Порошенко страдает диабетом с детства. Ранее украинский лидер говорил журналистам, что не ест конфет и в его доме никогда не бывает сладкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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