Режим ЧС введен в Оренбуржье после хлопка газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбургской области после пожара в торговом центре Оренбурга и хлопка газа в одном из жилых домов в Новотроицке. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по области.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области: «С 02 декабря 2017 года на основании указа губернатора Оренбургской области от 02.12.2017 №617-ук на территории Оренбургской области введен режим „Чрезвычайной ситуации регионального характера“».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТЦ «Мега Мир» в Оренбурге. Площадь пожара составила порядка 1500 квадратных метров, произошло обрушение крыши на площади 300 квадратов. Покупателей и работников эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Также сообщалось, что в жилой пятиэтажке в Новотроицке Оренбургской области взорвался бытовой газовый баллон. В результате пострадал один мужчина, он был госпитализирован с ожогами. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте ЧП работают спасатели и следователи, передает РИА Новости. Власти уточнили, что решение по дому будет принято после тщательного обследования, так как на фасаде есть повреждения.
Губернатор отдал указание администрации Новотроицка принять меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей дома и создать комиссию по оценке ущерба.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТЦ «Мега Мир» в Оренбурге. Площадь пожара составила порядка 1500 квадратных метров, произошло обрушение крыши на площади 300 квадратов. Покупателей и работников эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Также сообщалось, что в жилой пятиэтажке в Новотроицке Оренбургской области взорвался бытовой газовый баллон. В результате пострадал один мужчина, он был госпитализирован с ожогами. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте ЧП работают спасатели и следователи, передает РИА Новости. Власти уточнили, что решение по дому будет принято после тщательного обследования, так как на фасаде есть повреждения.
Губернатор отдал указание администрации Новотроицка принять меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей дома и создать комиссию по оценке ущерба.
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