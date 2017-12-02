Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

Крупный пожар произошел в торговом центре «Мега Мир» в Оренбурге, проводится эвакуация людей.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «горят фасад и кровля торгового центра „Мега Мир“ на площади 1 тыс. кв. метров».
Проводится эвакуация людей. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Проводится эвакуация людей. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Огонь охватил 1,2 тыс. кв. метров в ТЦ Оренбурга. Очевидцы пишут в соцсетях: «Кошмар, ничего страшнее в жизни не видела. Стоишь на светофоре, и на тебя ошметки падают, на машину, а люди стоят глазеют, ждут когда там что-нибудь взорвется» pic.twitter.com/B4xdRLDG5b— НТВ (@ntvru) 2 декабря 2017 г.
Внимание водители! В связи с ликвидацией последствий пожара с 15 час.30 минут 2 декабря временно перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Победы г. Оренбурга (от ул. Орская до ул. Степана Разина). Просим участников дорожного движения выбирать другие пути объезда. Оренбургская Госавтоинспекция 📌Орфография и пунктуация автора сохранены. #Оренбург #Орен #Russia #Orenburg #ЧП #ДТП #ЧС 📽📷 Фото присылайте в Direct
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