Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

Огонь охватил 1,2 тыс. кв. метров в ТЦ Оренбурга. Очевидцы пишут в соцсетях: «Кошмар, ничего страшнее в жизни не видела. Стоишь на светофоре, и на тебя ошметки падают, на машину, а люди стоят глазеют, ждут когда там что-нибудь взорвется» pic.twitter.com/B4xdRLDG5b