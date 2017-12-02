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    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге. магазины, Оренбург, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

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    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге

      Крупный пожар произошел в торговом центре «Мега Мир» в Оренбурге, проводится эвакуация людей.

      Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «горят фасад и кровля торгового центра „Мега Мир“ на площади 1 тыс. кв. метров».

      Проводится эвакуация людей. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.






      Внимание водители! В связи с ликвидацией последствий пожара с 15 час.30 минут 2 декабря временно перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Победы г. Оренбурга (от ул. Орская до ул. Степана Разина). Просим участников дорожного движения выбирать другие пути объезда. Оренбургская Госавтоинспекция 📌Орфография и пунктуация автора сохранены. #Оренбург #Орен #Russia #Orenburg #ЧП #ДТП #ЧС 📽📷 Фото присылайте в Direct

      Публикация от ВОДИТЕЛИ ГОРОДА ОРЕНБУРГ (@oren_today)



      Пожар на Победе 🔥 #оренбург #пожар #чп

      Публикация от Борис Файман / Boris Faiman (@gresyr)


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