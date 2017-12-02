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Секрет на миллион
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    Просьба Макфола о снятии с него санкций РФ оказалась шуткой

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin
    Просьба Макфола о снятии с него санкций РФ оказалась шуткой

    Просьба Макфола о снятии с него санкций РФ оказалась шуткой

    Просьба Макфола о снятии с него санкций РФ оказалась шуткой
  • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin

    • Экс-посол США в Москве Майкл Макфол не обращался к главе российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой вывести его из-под санкций и разрешить въезд в Россию. Об этом Макфол написал в своем Twitter.

    Майкл Макфол: «Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно я знаю, что Антонов не обладает полномочиями исключить меня из российского санкционного списка. Но я также считаю, что не сделал ничего такого, из-за чего можно было бы включать в этот список».




    Ранее Макфол и Антонов провели встречу, после которой экс-посол США заявил, что попросил российского дипломата помочь ему выйти из санкционного списка РФ. Также Макфол заявил, что «чрезвычайно скучает по России», где у него «много друзей», и выразил желание приехать в РФ в ближайшее время.

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