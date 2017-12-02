Просьба Макфола о снятии с него санкций РФ оказалась шуткой

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол не обращался к главе российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой вывести его из-под санкций и разрешить въезд в Россию. Об этом Макфол написал в своем Twitter.
Майкл Макфол: «Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно я знаю, что Антонов не обладает полномочиями исключить меня из российского санкционного списка. Но я также считаю, что не сделал ничего такого, из-за чего можно было бы включать в этот список».
Ранее Макфол и Антонов провели встречу, после которой экс-посол США заявил, что попросил российского дипломата помочь ему выйти из санкционного списка РФ. Также Макфол заявил, что «чрезвычайно скучает по России», где у него «много друзей», и выразил желание приехать в РФ в ближайшее время.
I said it jokingly at a public event. Of course, I know that Antonov has no power to get me off the Russian sanctions list. But I also believe that I did nothing wrong to be put on this list. https://t.co/2HkJNn8C6u— Michael McFaul (@McFaul) 2 декабря 2017 г.
Ранее Макфол и Антонов провели встречу, после которой экс-посол США заявил, что попросил российского дипломата помочь ему выйти из санкционного списка РФ. Также Макфол заявил, что «чрезвычайно скучает по России», где у него «много друзей», и выразил желание приехать в РФ в ближайшее время.
Комментарии