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    Заскучавший по России Макфол попросил Антонова вывести его из-под санкций

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    Заскучавший по России Макфол попросил Антонова вывести его из-под санкций

    Заскучавший по России Макфол попросил Антонова вывести его <nobr>из-под</nobr> санкций

    Экс-посол США в РФ Майкл Макфол попросил российского посла в Штатах Анатолия Антонова помочь ему с исключением из российского черного списка.

    Бывший американский посланник заявил об этом после встречи с Антоновым, сообщает ТАСС.

    В беседе с журналистами Макфол признался, что «чрезвычайно скучает по России», у него «много друзей (в РФ)».

    Майкл Макфол: «Как вы знаете, я сейчас в санкционном списке, я попросил посла Антонова помочь мне с этим. Я надеюсь скоро поехать в Россию».

    Ранее в МИД сообщали, что имя экс-посла было включено в стоп-лист несколько лет назад в качестве ответного шага на действия администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, которая приняла свой черный список российских граждан.

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