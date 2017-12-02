Заскучавший по России Макфол попросил Антонова вывести его из-под санкций

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол попросил российского посла в Штатах Анатолия Антонова помочь ему с исключением из российского черного списка.
Бывший американский посланник заявил об этом после встречи с Антоновым, сообщает ТАСС.
В беседе с журналистами Макфол признался, что «чрезвычайно скучает по России», у него «много друзей (в РФ)».
Майкл Макфол: «Как вы знаете, я сейчас в санкционном списке, я попросил посла Антонова помочь мне с этим. Я надеюсь скоро поехать в Россию».
Ранее в МИД сообщали, что имя экс-посла было включено в стоп-лист несколько лет назад в качестве ответного шага на действия администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, которая приняла свой черный список российских граждан.
В беседе с журналистами Макфол признался, что «чрезвычайно скучает по России», у него «много друзей (в РФ)».
Майкл Макфол: «Как вы знаете, я сейчас в санкционном списке, я попросил посла Антонова помочь мне с этим. Я надеюсь скоро поехать в Россию».
Ранее в МИД сообщали, что имя экс-посла было включено в стоп-лист несколько лет назад в качестве ответного шага на действия администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, которая приняла свой черный список российских граждан.
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