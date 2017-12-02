Названа причина пожара под Калугой, унесшего жизни 7 человек

Правоохранители озвучили предварительную версию пожара в частном доме в Калужской области, жертвами которого стали семь человек.
Одноэтажный деревянный дом загорелся ночью. Как рассказали соседи, пожарные приехали быстро, но тушить уже было практически нечего. При разборе завалов обнаружили тела семи человек — погибла пожилая женщина, четверо ее сыновей и двое внуков.
Огонь перекинулся также на другие участки, но из соседей никто не пострадал. По предварительной версии, причина трагедии — неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело.
Из сообщения СУ СК по Калужской области: «Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия».
Огонь перекинулся также на другие участки, но из соседей никто не пострадал. По предварительной версии, причина трагедии — неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело.
Из сообщения СУ СК по Калужской области: «Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия».
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