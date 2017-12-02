Семь человек погибли при пожаре в Калужской области

Семь человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Малоярославецком районе Калужской области.
Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, «в результате происшествия погибли семь человек, среди них есть и взрослые, и дети».
По данным пресс-службы МЧС, пожар в селе Оболенское на Центральной улице произошел около 04:50 мск. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались 20 человек и пять единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 05:36 мск.
По данным пресс-службы МЧС, пожар в селе Оболенское на Центральной улице произошел около 04:50 мск. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались 20 человек и пять единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 05:36 мск.
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