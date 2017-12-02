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Еда живая и мёртвая
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    Семь человек погибли при пожаре в Калужской области

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    • Фото: 40.mchs.gov.ru
    Семь человек погибли при пожаре в Калужской области

    Семь человек погибли при пожаре в Калужской области

    Семь человек погибли при пожаре в Калужской области
  • Фото: 40.mchs.gov.ru

    • Семь человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Малоярославецком районе Калужской области.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, «в результате происшествия погибли семь человек, среди них есть и взрослые, и дети».

    По данным пресс-службы МЧС, пожар в селе Оболенское на Центральной улице произошел около 04:50 мск. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались 20 человек и пять единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 05:36 мск.

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