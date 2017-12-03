«Выстрадал отцовское счастье»: сенсационные признания Филиппа Киркорова

Для «Новых русских сенсаций» народный артист РФ Филипп Киркоров выбрал родную Болгарию. Король эстрады впервые пустил журналистов в родовое гнездо клана Киркоровых.
Кругом — очарование сдержанной роскоши. Никаких золотых унитазов, люрекса и стразов. Все очень стильно, дорого и со вкусом.
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Это место знаковое такое. Не случайно, оно, наверное, в свое время было выбрано для болгарской элиты правительственной. Я это место не променяю ни на что на свете, ни на какое в мире. Будь то даже Сардиния, Италия, Испания».
Жизнь детей Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина — с первых дней стала достоянием самой общественности. За это Киркорова многие осуждают. Но Филипп уверен, что лучше он сам покажет детей, чем отдаст их на растерзание папарацци со скрытыми камерами.
Киркоров наконец открыто признался, через что ему пришлось пройти и какую цену заплатить за счастье стать отцом своим детям.
Филипп Киркоров: «Это решение далось неспроста, не спонтанно, я его выстрадал. Я его заслужил и сегодня счастлив, и за это счастье готов отдать все, что у меня есть. Только бы оно было со мной и у меня его не забирали».
Киркоров иногда думает, что не только он дал жизнь своим детям, но и они его тоже вернули к жизни. Если бы не Мартин и Алла-Виктория, одному богу известно, куда бы тогда завело одиночество народного артиста.
Филипп Киркоров: «И то, что я прошел, и как бывшие друзья превращались во врагов и наоборот. И как меня стирали с лица земли, пытались стирать с лица земли СМИ. И как я с этим боролся и как я на место поставил тех или иных людей, которые мечтали меня уничтожить и как это не получилось.
Потому что, если бы не они, в моей жизни не было бы детского смеха, не было бы этой радости и не было бы всего того, что наполняет сегодня 100% мою жизнь. За все остальное я заплатил серьезную цену. Очень серьезную».
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
В следующее воскресенье зрителей НТВ ждет новая порция шокирующих откровений и трогательных признаний короля российской эстрады. Впереди — ответы на вопросы, которые Филиппу Киркорову еще никто не осмеливался задавать: скандальное «Евровидение», правда о холодной войне с Тимати. А еще Киркоров наконец признается, кто заменил ему главную «зайку» всей его жизни. Продолжение главного интервью года — в воскресенье, 10 декабря, в программе «Новые русские сенсации» на НТВ и НТВ.Ru.
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Это место знаковое такое. Не случайно, оно, наверное, в свое время было выбрано для болгарской элиты правительственной. Я это место не променяю ни на что на свете, ни на какое в мире. Будь то даже Сардиния, Италия, Испания».
Жизнь детей Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина — с первых дней стала достоянием самой общественности. За это Киркорова многие осуждают. Но Филипп уверен, что лучше он сам покажет детей, чем отдаст их на растерзание папарацци со скрытыми камерами.
Киркоров наконец открыто признался, через что ему пришлось пройти и какую цену заплатить за счастье стать отцом своим детям.
Филипп Киркоров: «Это решение далось неспроста, не спонтанно, я его выстрадал. Я его заслужил и сегодня счастлив, и за это счастье готов отдать все, что у меня есть. Только бы оно было со мной и у меня его не забирали».
Киркоров иногда думает, что не только он дал жизнь своим детям, но и они его тоже вернули к жизни. Если бы не Мартин и Алла-Виктория, одному богу известно, куда бы тогда завело одиночество народного артиста.
Филипп Киркоров: «И то, что я прошел, и как бывшие друзья превращались во врагов и наоборот. И как меня стирали с лица земли, пытались стирать с лица земли СМИ. И как я с этим боролся и как я на место поставил тех или иных людей, которые мечтали меня уничтожить и как это не получилось.
Потому что, если бы не они, в моей жизни не было бы детского смеха, не было бы этой радости и не было бы всего того, что наполняет сегодня 100% мою жизнь. За все остальное я заплатил серьезную цену. Очень серьезную».
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
В следующее воскресенье зрителей НТВ ждет новая порция шокирующих откровений и трогательных признаний короля российской эстрады. Впереди — ответы на вопросы, которые Филиппу Киркорову еще никто не осмеливался задавать: скандальное «Евровидение», правда о холодной войне с Тимати. А еще Киркоров наконец признается, кто заменил ему главную «зайку» всей его жизни. Продолжение главного интервью года — в воскресенье, 10 декабря, в программе «Новые русские сенсации» на НТВ и НТВ.Ru.
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